KFC троллит Криштиану Роналду на фоне слухов о контракте с «Аль-Насром»
37-летний Криштиану Роналду расторг контракт с «МЮ» и пока не заключил соглашения с новым клубом.
По многочисленным слухам, Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, в «Аль-Насре». Сообщается, что португалец получил предложение, по которому будет зарабатывать 173 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Возможный переход Роналду в «Аль-Наср» жестко высмеяла сеть ресторанов быстрого питания KFC.
Главной звездой клуба из Саудовской Аравии сейчас является Венсан Абубакар, поэтому в KFC решили протроллить Криштиану, написав в Twitter:
«Достойный дублер для Абубакара, кстати говоря».
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