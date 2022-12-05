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KFC троллит Криштиану Роналду на фоне слухов о контракте с «Аль-Насром»

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37-летний Криштиану Роналду расторг контракт с «МЮ» и пока не заключил соглашения с новым клубом.

По многочисленным слухам, Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, в «Аль-Насре». Сообщается, что португалец получил предложение, по которому будет зарабатывать 173 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Возможный переход Роналду в «Аль-Наср» жестко высмеяла сеть ресторанов быстрого питания KFC.

Главной звездой клуба из Саудовской Аравии сейчас является Венсан Абубакар, поэтому в KFC решили протроллить Криштиану, написав в Twitter:

«Достойный дублер для Абубакара, кстати говоря».

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