Сначала Мартинес, теперь Варан: француз вынес мяч с линии ворот в матче против Польши

Защитники «Манчестер Юнайтед» зажигают в Катаре.

В субботу Лисандро Мартинес спас Аргентину в матче с Австралией, а в воскресенье Рафаэль Варан помог Льорису спасти ворота французов в игре с Польшей. Экс-игрок «Реала» вынес мяч практически с ленточки после массированной атаки поляков.

А вот как классно сыграл Мартинес в матче против Австралии:

Польша все же смогла забить, но лишь с пенальти в добавленное время. Левандовскому понадобилось две попытки, чтобы наконец загнать мяч в сетку.

Варан, как и Мартинес, вместе со своей сборной двигается дальше, «синие» заслуженно забрали у Польши путевку в 1/4 финала.