📹 Гольфистка Пейдж Спиранак снимает футболку и исполняет культовое празднование Криштиану Роналду «Siuuu»
Бывшая гольфистка, а ныне инфлюэнсер Пейдж Спиранак исполнила знаменитое празднование Криштиану Роналду.
Спиранак переключилась на другой вид спорта в честь чемпионата мира по футболу и воссоздала несколько культовых празднований футболистов.
Для PointsBetUSA, она повторила тверкинг звезды «Канзас-Сити Каррент» Ло’о Каюлани Лабонта, «Siuuu» Криштиану Роналду, позу из йоги Эрлинга Холанда и размахивание футболкой американки Брэнди Честейн на чемпионате мира по футболу среди женщин 1999 года.
Какое празднование удалось Пейдж лучше всего?
Комментарии