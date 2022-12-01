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📹 Гольфистка Пейдж Спиранак снимает футболку и исполняет культовое празднование Криштиану Роналду «Siuuu»

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Бывшая гольфистка, а ныне инфлюэнсер Пейдж Спиранак исполнила знаменитое празднование Криштиану Роналду.

 

Спиранак переключилась на другой вид спорта в честь чемпионата мира по футболу и воссоздала несколько культовых празднований футболистов.

Для PointsBetUSA, она повторила тверкинг звезды «Канзас-Сити Каррент» Ло’о Каюлани Лабонта, «Siuuu» Криштиану Роналду, позу из йоги Эрлинга Холанда и размахивание футболкой американки Брэнди Честейн на чемпионате мира по футболу среди женщин 1999 года.

Какое празднование удалось Пейдж лучше всего?

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