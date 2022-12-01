📹 Гольфистка Пейдж Спиранак снимает футболку и исполняет культовое празднование Криштиану Роналду «Siuuu»

Бывшая гольфистка, а ныне инфлюэнсер Пейдж Спиранак исполнила знаменитое празднование Криштиану Роналду.

Спиранак переключилась на другой вид спорта в честь чемпионата мира по футболу и воссоздала несколько культовых празднований футболистов.

Для PointsBetUSA, она повторила тверкинг звезды «Канзас-Сити Каррент» Ло’о Каюлани Лабонта, «Siuuu» Криштиану Роналду, позу из йоги Эрлинга Холанда и размахивание футболкой американки Брэнди Честейн на чемпионате мира по футболу среди женщин 1999 года.

Какое празднование удалось Пейдж лучше всего?