«Он просто потрясающий игрок»: нападающий «Арсенала» выразил свое восхищение звездой «МЮ»

Летом Каземиро перебрался из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» и уже успел влюбить в себя болельщиков «красных дьяволов».

На чемпионате мира полузащитник тоже выступает блестяще. Каземиро забил единственный гол Бразилии в матче с Швейцарией, сделав свою команду единоличным лидером группы G.

Каземиро получает похвалу не только от фанатов, но и от своих товарищей по сборной. Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус в одном из интервью выразил свое восхищение звездой «МЮ»:

«Не знаю, следили ли люди в Англии за карьерой Каземиро до того, как он перешел в Премьер-лигу, но я много лет наблюдал за ним в «Реале» и знаю, сколько голов он забил в Лиге чемпионов. Если вы зайдете в Google и посмотрите матчи Каземиро за «Реал», вы поймете, что он из себя представляет. Он очень много забивал. Я играл с несколькими хорошими полузащитниками, Фернандиньо тоже включу в этот список. Но я провел много времени с Каземиро, он просто потрясающий игрок. Некоторые люди этого не понимают и не очень уважают его.

Но я уважаю, потому что я играл с ним так долго и знаю, насколько он хорош. Он определенно станет хорошим приобретением для «Манчестер Юнайтед», ведь он качественный игрок. То, как он работает, это просто потрясающе. Он все время так сосредоточен. Он такой: «Не проигрывай, не отдавай мяч». Так было везде, где он играл. Вот почему Каземиро всегда был таким успешным. Если вы трудолюбивый игрок, который хочет следовать за победителем, то Каземиро окажет на вас большое влияние.

Каземиро оказывает огромную помощь всем, потому что он очень опытный. Он пережил так много в «Реале», так было всю его жизнь. Но не только он в команде помогает другим игрокам. Еще есть Данило, Тиаго Силва, Неймар, даже и я немного, потому что я в команде уже несколько лет. Мы все пытаемся помочь младшим товарищам по команде, как и мне помогали когда-то».

Каземиро безусловно заслужил все эти приятные слова.

Согласны с Жезусом?