United Tweets
Блог

Красивый жест Эриксена после вылета Дании с чемпионата мира

Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Клубы
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен покинул чемпионат мира вместе со своей сборной. Дания проиграла Австралии со счетом 1:0 в последнем матче группового этапа Мундиаля.

World Cup: Eriksen flops for dismal Denmark on major tournament return | The Straits Times

После поражения и обидно вылета с турнира Эриксен совершил очень красивый поступок.

Издание Daily Mail сообщает, что после матча игрок «Юнайтед» разыскал главного тренера сборной Австралии Грэма Арнолда. Кристиан лично поздравил Арнолда с выходом его команды в плей-офф Мундиаля.

Дания заняла последнее место в группе D, набрав всего одно очко в трех играх. Эриксен, как ожидается, вернется на базу «МЮ» в конце этого месяца.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные