Красивый жест Эриксена после вылета Дании с чемпионата мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен покинул чемпионат мира вместе со своей сборной. Дания проиграла Австралии со счетом 1:0 в последнем матче группового этапа Мундиаля.

После поражения и обидно вылета с турнира Эриксен совершил очень красивый поступок.

Издание Daily Mail сообщает, что после матча игрок «Юнайтед» разыскал главного тренера сборной Австралии Грэма Арнолда. Кристиан лично поздравил Арнолда с выходом его команды в плей-офф Мундиаля.

Дания заняла последнее место в группе D, набрав всего одно очко в трех играх. Эриксен, как ожидается, вернется на базу «МЮ» в конце этого месяца.