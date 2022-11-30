United Tweets
Блог

Криштиану Роналду пропустил тренировку Португалии перед матчем с Южной Кореей

Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с Южной Кореей. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» присоединился к травмированным Отавио, Данило Перейре и Нуну Мендешу. По сообщениям издания Marca, Роналду проведет финальную игру на скамейке запасных.

Португальцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала, поэтому Фернанду Сантуш может изменить стартовый состав на последний матч с корейцами. В частности, вместо Криштиану на поле возможно выйдет Рафаэл Леау.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные