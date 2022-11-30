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Уэйн Руни отметил игру Маркуса Рэшфорда после дубля Уэльсу

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Сборная Англии разгромила Уэльс (3:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира. В победе команды Гарета Саутгейта важную роль сыграл Маркус Рэшфорд, ставший автором дубля.

Легенда «МЮ» и англичан Уэйн Руни поздравил сборную и Маркуса с успехом:

«Да, Англия! Отлично, парни. Великолепная игра, Маркус Рэшфорд».

Теперь новая цель нападающего «МЮ» - Сенегал. Команды встретятся уже в это воскресенье, чтобы побороться за место в четвертьфинале.

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