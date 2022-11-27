Тите вместо Неймара обещает «героя, который не является звездой, но приковывает все внимание». Речь о Фреде?

В сегодняшнем матче между Бразилией и Швейцарией Тите может дать шанс Фреду и выпустить его в стартовом составе – после того, как Неймар получил травму, в полузащите бразильцев образовалось вакантное место.

Во время игры с Сербией Тите задействовал Неймара вместе с Каземиро и Лукасом Пакета и, учитывая взаимопонимание игроков «МЮ», вполне логично, что сегодня с Каземиро сыграет Фред. Хотя полузащитник «Юнайтед» не является единственным кандидатом на замену Неймра – вместо него может сыграть Бруно Гимараэс из «Ньюкасла», Антони из «МЮ» или Родриго из «Реала».

Отвечая на вопрос о том, кто сможет заменить Неймара, Тите уклончиво сказал: «Иногда мы видим такой прием в кино: когда герой, который не является звездой, вдруг приковывает к себе все внимание». О том, кому же достанется вакантное место мы узнаем уже сегодня вечером.