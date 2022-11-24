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🎥 Роналду вновь неоднозначно трогает мужчин. На этот раз пострадал Диаш

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Португалия обыграла Гану в первом туре группового этапа ЧМ, в том матче Роналду сумел забить с пенальти.

Но, как часто бывает с Криштиану, фанаты больше любят обсуждать то, что происходит с португальцем вне поля.

В сети завирусился ролик, на котором Роналду трогает бицепс Диаша, а затем пару секунд внимательно рассматривает руку защитника «Ман Сити». Сам Рубен, кажется, слегка растерялся.

На подобный жест Криштиану никто не обратил бы внимания, если бы не предыдущие истории, вызвавшие массу вопросов у болельщиков. На ум первым делом приходят те самые фотографии с яхты.

Криштиану Роналду предпочитает мужчин? – JetSetter
Криштиану Роналду предпочитает мужчин? – JetSetter

Не забыли фанаты и о странных взаимоотношениях Роналду с его другом кикбоксером Бадру Хари, который выкладывал их с Кришем совместные фото, оставляя подписи типа «молодожены».

Ну и, конечно, нельзя забывать о громкой фразе Рона из 2016 года: «Да, я гей, зато богатый!» Тогда португалец повздорил с Коке и эту фразу никак нельзя назвать каминг-аутом.

Как бы то ни было, любое действие Криштиану всегда обсуждали и, кажется, еще долго будут обсуждать.

 

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