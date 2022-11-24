📸 В трансляцию попал классный финт Антони. Он идеально пробросил мяч между ног соперника

Бразилия справилась с Сербией в первом туре чемпионата мира в Катаре. Латиноамериканцы забили два красивых мяча в ворота соперника во втором тайме.

Новичок «МЮ», Антони, вошел в игру лишь на 79-й минуте, заменив травмированного Неймара. Хоть камео полузащитника «красных дьяволов» было коротким, он успел порадовать зрителей красивым трюком.

На 86-й минуте Антони получил мяч на левом фланге, на него тут же накинулись два защитника Сербии. На помощь бразильцу пришла его техника.

Антони уверенно покатил мяч между ног соперника и начал прорываться к штрафной сербов.

В следующем туре Бразилия встретится со Швейцарией, Антони может появиться в стартовом составе. Неймар получил травму и, вероятно, пропустит игру, а футболист «Манчестер Юнайтед» – отличная замена звезде «ПСЖ».

Как вам короткий перфоманс Антони в первом матче Мундиаля?