🎩 Фернандеш – волшебник. Придумал два гола Португалии на ЧМ

Португалия провела свой первый матч на катарском чемпионате мире. Подопечным Сантуша пришлось помучиться в игре с Ганой.

Во втором тайме на гол Роналду с пенальти африканцы ответили уже через восемь минут. Игра для португальцев шла напряженно, могло показаться, что в еще одном матче этого ЧМ фаворит не сможет обыграть аутсайдера.

Но ход встречи перевернул Бруну Фернандеш.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» на 78-й минуте отдал шикарную передачу на Феликса:

А спустя всего две минуты уверенно дошел до штрафной и помог забить Леау:

Гана, правда, в концовке отыграла один мяч, но все же Португалия сумела победить со счетом 3:2.

За это болельщикам стоит поблагодарить Бруну.