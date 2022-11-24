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📸 Букари забил Португалии и отпраздновал гол в стиле Роналду. Реакция Криштиану попала в трансляцию

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Португалия и Гана подарили зрителям лавину голов в матче группового этапа чемпионата мира.

К 80-й минуте европейцы вели со счетом 3:1, но в самой концовке встречи представители африканского континента сумели вернуть в матч интригу.

На 89-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Осман Букари отыграл один мяч и отметил свой гол легендарным празднованием Роналду:

Криштиану, которого к этому моменту уже заменили, отреагировал на гол и празднование Букари. Оператор трансляции сумел запечатлеть этот момент:

Больше Гана забить не сумела. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу Португалии.

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