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🎥Помните безумного фаната Роналду? Посмотрите, как он отреагировал сперва на гол, а затем на отмену мяча Криша на ЧМ

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Помните безумного фаната Роналду под ником IShowSpeed? Мы уже рассказывали о том, как сильно блогер любит Криша. Сегодня Speed снова зажег.

Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии на матч против Ганы. На 31-й минуте уже бывший игрок «МЮ» сумел поразить ворота соперника, но мяч быстро отменили из-за фола в атаке.

Speed во время матча вел стрим и, кажется, чуть не лишился чувств, когда увидел гол своего кумира, а затем понял, что судья отменил взятие ворот. Просто посмотрите на реакцию этого безумного фаната Роналду:

Кто-нибудь, дайте парню валерьянки!

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