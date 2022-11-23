🎥Помните безумного фаната Роналду? Посмотрите, как он отреагировал сперва на гол, а затем на отмену мяча Криша на ЧМ

Помните безумного фаната Роналду под ником IShowSpeed? Мы уже рассказывали о том, как сильно блогер любит Криша. Сегодня Speed снова зажег.

Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии на матч против Ганы. На 31-й минуте уже бывший игрок «МЮ» сумел поразить ворота соперника, но мяч быстро отменили из-за фола в атаке.

Speed во время матча вел стрим и, кажется, чуть не лишился чувств, когда увидел гол своего кумира, а затем понял, что судья отменил взятие ворот. Просто посмотрите на реакцию этого безумного фаната Роналду:

Кто-нибудь, дайте парню валерьянки!