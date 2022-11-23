Джордан Пикфорд: «Харри Магуайр заслуживает большего уважения»

Говоря об игре Харри Магуайра за сборную Англии, Джордан Пикфорд отметил:

«Харри был невероятен. У нас отличные отношения, я провел множество матчей с Харри, играющем передо мной в обороне – мы отлично сработались. Я думаю, что у нас неплохая статистика».

«Харри заслуживает большего уважения, но таков футбол – критика неизбежна, однако Харри очень силен психологически», - подчеркнул Пикфорд.

«Я думаю, что многие относятся к нему несправедливо, хотя на поле видно, насколько он хорош и почему провел так много матчей за Англию. Сейчас Харри в отличной форме».

Харри Магуайр ждет следующего матча сборной Англии на чемпионате мира: команда Гарета Саутгейта будет противостоять США после победы над Ираном (6:2). В первой игре Магуайр хорошо проявил себя, даже сделав ассист на Букайо Сака.