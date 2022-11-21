«Он дал ответ!»: Ширер считает, что Рэшфорд заставил критиков замолчать

Сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира без особых проблем разобралась с командой Ирана. «Три льва» разгромили соперника со счетом 6:2. Маркус Рэшфорд появился на поле на 70-й минуте и почти сразу сумел забить.

В беседе с журналистами издания BBC Sport Алан Ширер похвалил игру сборной. Особенно экс-игрок «Ньюкасла» выделил нападающего «МЮ»:

«Было много споров о том, должен ли Рэшфорд быть в команде – он дал ответ! Он фантастически играл с Кейном, то, как он перехватывает мяч, а затем возвращает его Кейну. Опять же, это выглядит так просто, но так лишь кажется. Маркус заставляет нас поверить в то, что это легко, но это не так».

В матче сборной отличились и другие игроки «Манчестер Юнайтед»: Магуайр и Шоу записали на свой счет по голевой передаче в первом тайме.

В пятницу англичанам предстоит встреча с США, а в следующий вторник «три льва» сразятся со сборной Уэльса.