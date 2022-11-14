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Как отреагировали игроки «МЮ» и Тен Хаг на интервью Роналду? Все разочарованы

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Похоже, все в «Манчестер Юнайтед» уже читали взрывное интервью Криштиану Роналду с Пирсом Морганом.

Согласно Mirror, Эрик тен Хаг и игроки "МЮ" «крайне разочарованы» ситуацией.

Первые выдержки из интервью были опубликованы, когда «красные дьяволы» возвращались из Лондона в воскресенье, это расстроило команду.

Роналду, пропустивший игру с «Фулхэмом», явно рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. 

«Красные дьяволы» еще не сделали официального заявления.

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