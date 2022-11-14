Как отреагировали игроки «МЮ» и Тен Хаг на интервью Роналду? Все разочарованы
Похоже, все в «Манчестер Юнайтед» уже читали взрывное интервью Криштиану Роналду с Пирсом Морганом.
Согласно Mirror, Эрик тен Хаг и игроки "МЮ" «крайне разочарованы» ситуацией.
Первые выдержки из интервью были опубликованы, когда «красные дьяволы» возвращались из Лондона в воскресенье, это расстроило команду.
Роналду, пропустивший игру с «Фулхэмом», явно рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно.
«Красные дьяволы» еще не сделали официального заявления.
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