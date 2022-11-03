📹Далот и Маласия встречались на поле задолго до «МЮ»: Диогу напомнил о звездном полуфинале Евро и классной прическе Тирелла

Диогу Далот напомнил нам всем и Тиреллу Маласиа в частности, о полуфинале Евро 2016 между юношескими сборными Португалии и Нидерландов до 17 лет. Ныне товарищи по «МЮ» Далот и Маласия противостояли друг другу в том матче. Победа осталась за португальцами (2:0), а Далот стал одним из авторов голов.

Диогу поделился видео в Twitter и отметил Маласиа, подписав:

«Хорошие воспоминания».

Вообще в том матче помимо Далота и Маласии засветились несколько сегодняшних звезд: Рафаэль Леао («Милан»), Маттейс Де Лигт («Барселона»), Дониелл Мален («Боруссия»), Джастин Клюйверт («Рома»), Диогу Кошта («Порту»).

Ну и, конечно, если говорить о полуфинале между Португалией и Нидерландами, то нельзя не вспомнить стиль Маласии. С такой прической мы его давно не видели!

Португалия победила в том турнире, пройдя в финал, где обыграла испанцев: Далот снова смог отличиться, забив гол по ходу игры и в серии послематчевых пенальти.