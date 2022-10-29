Серхио Ромеро пришел поболеть за «МЮ» на матч с «Шерифом» и пошутил о возвращении
В четверг Серхио Ромеро был на «Олд Траффорд», болел за «МЮ» в матче с «Шерифом».
Бывший «красный дьявол» был замечен раздающим автографы фанатам после игры. Во время общения один из них спросил его, когда он вернется в «Юнайтед».
Ромеро рассмеялся, а затем сказал: «Ах, надеюсь скоро!»
Fan: “Sergio, when are you coming back [to Manchester United]?” Romero: “Hopefully quick!” #MUFC [via @mazietilIy] pic.twitter.com/Y6DL5xBwZ5— mufcmpb (@mufcMPB) October 28, 2022
Это первое появление Ромеро на «Олд Траффорд» после ухода из клуба в июне 2021 года.
35-летний футболист в настоящее время играет за «Бока Хуниорс», а у «Юнайтед» Давид Де Хеа является первым номером.
Что касается других вариантов, то Дин Хендерсон находится в аренде в «Ноттингем Форест». Том Хитон и Мартин Дубравка (в аренде из «Ньюкасла») выступают в роли дублера Де Хеа.
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