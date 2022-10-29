Серхио Ромеро пришел поболеть за «МЮ» на матч с «Шерифом» и пошутил о возвращении

В четверг Серхио Ромеро был на «Олд Траффорд», болел за «МЮ» в матче с «Шерифом».

Бывший «красный дьявол» был замечен раздающим автографы фанатам после игры. Во время общения один из них спросил его, когда он вернется в «Юнайтед».

Ромеро рассмеялся, а затем сказал: «Ах, надеюсь скоро!»

Это первое появление Ромеро на «Олд Траффорд» после ухода из клуба в июне 2021 года.

35-летний футболист в настоящее время играет за «Бока Хуниорс», а у «Юнайтед» Давид Де Хеа является первым номером.