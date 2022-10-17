Кадры подтверждают, что арбитр был неправ, отменив гол Роналду в матче с «Ньюкаслом»

Криштиану Роналду обвинили в желании забить любым способом после спорного эпизода в матче с «Ньюкаслом».

Соперник «МЮ» должен был исполнить свободный удар из штрафной во втором тайме: Фабиан Шер коснулся мяча, прежде чем передать его голкиперу Нику Поупу.

И пока Поуп стоял над мячом, готовясь к удару со стандарта, Криштиану обошел англичанина и забил в его ворота.

Гол отменили, но на кадрах видно, что Шер коснулся мяча после свитка арбитра. Получается, что мяч был в игре, а Крейг Поусон должен был хотя бы проконсультироваться с VAR прежде, чем отменять гол Криштиану, который был забит согласно всем правилам.

Поусон дает свисток, и Шер касается мяча.

Другой ракурс показывает четкий контакт с мячом.