Без Варана: последние новости команд и возможные составы на матч «МЮ» против «Омонии»

Лига Европы возвращается после международной паузы. «Манчестер Юнайтед» пока одержал победу лишь в одном матче группового этапа ЛЕ. В четверг подопечные Тен Хага отправятся на Кипр и попытаются завоевать необходимые три очка в игре с «Омонией».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «МЮ» и «Омонии» на предстоящий матч.

Новости команды

«Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан получил повреждение в манкунианском дерби, он пропустит матч Лиги Европы. Магуайр, Ван де Бек и Уан-Биссака тоже травмированы.

«Омония»

А вот соперник подходит к матчу с «красными дьяволами» в полной боевой готовности, у «Омонии» нет травмированных игроков.

Возможные составы

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