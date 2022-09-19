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Уэйн Руни признался, что искал столкновения с сыном легенды «МЮ», чтобы сделать себе имя

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Уэйн Руни Уэйн Руни
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Уэйн Руни признался, что выбрал сына Стива Брюса в качестве мишени в начале карьеры, чтобы сделать себе имя. Руни хорошо известен своей агрессивной игрой особенно в ранние годы. В интервью The Times, он признался, что намеренно искал столкновения с Алексом Брюсом.

«Помню, что играл против Алекса Брюса, когда был моложе и целенаправленно старался задеть его из-за его отца».

«Это способ сделать себе имя, поэтому я пнул его. Сейчас мы друзья с Алексом, но у нас было много стычек на поле – исключительно из-за Стива».

Воспитанник «МЮ» Алекс Брюс в последствии выступал за «Бирмингем», «Лидс» и «Халл Сити». Ранее в этом году он присоединился к тренерскому штабу «Вест Бромвича», где его знаменитый отец является главным тренером.

Уэйн Руни большую часть карьеры провел в «МЮ», став рекордсменом клуба по забитым мячам и выиграв множество трофеем на «Олд Траффорд». Сейчас Руни развивается, как тренер – в июле он возглавил один из своих бывших клубов «Ди Си Юнайтед».

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