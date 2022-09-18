Де Хеа и Мартинес отправили сообщения с поддержкой Пельистри. Молодой игрок вернулся к тренировкам

Молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри вернулся к тренировкам после восстановления от травмы лодыжки, которую он получил в предсезонке.

«Рад вернуться», — написал уругваец в Instagram, подтверждая свое возвращение.

Два старших игрока «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Давид де Хеа оставили комментарии, призванные побудить Пеллистри максимально использовать свое время в основной команде.

Предыдущие 18 месяцев 20-летний футболист провел в аренде в «Алавесе». Он мог бы уйти и в этом сезоне, если бы не травма.