«Этот ублюдок не дает тебе дышать»: Дани Алвес рассказал, каково играть против Роналду

Когда его спросили о том, кто был самым сильным игроком, против которого он играл в своей карьере, Дани Алвес назвал Криштиану Роналду.

«Этот ублюдок не дает тебе дышать ни секунды. У меня не так уж плохо получилось, но это сложно. Он - результативная машина».

Алвес неоднократно встречался с Роналду во время их пребывания в «Барселоне» и «Реале» соответственно.

Ранее Дани Алвес заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

«Мне не нравится думать о будущем, потому что его невозможно предсказать. Пусть жизнь идет своим чередом.

Если Месси обгонит меня по трофеям – буду играть до 50 лет», – сказал 39-летний бразилец, выступающий за мексиканский клуб «Пумас».