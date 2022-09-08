«Роналду не играет, потому что он плох или потому что тен Хаг стал таким идиотом?» Экс-полузащитник сборной Нидерландов встал на защиту португальца

На родине не все поддерживают нового главного тренера «МЮ».

В беседе с Soccer News Вим Кифт, бывший игрок сборной Нидерландов, а ныне видный эксперт в голландских СМИ, поставил под сомнение решение Тен Хага исключить Криштиану Роналду из своего стартового состава

«От вида Криштиану Роналду на скамейке запасных у меня по-прежнему болят глаза.

Да ладно… Это неожиданный конец такой великой карьеры.

Роналду сейчас на скамейке запасных, потому что он такой плохой, или потому что тен Хаг стал таким идиотом?»

Роналду все лето настаивал на том, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед » и перейти в клуб-участник Лиги чемпионов , но ни одна команда не интересовалась 37-летним футболистом.

Португалец был исключен из стартового состава Эрика тен Хага в последних четырех матчах Премьер-лиги и выходил лишь на замену.

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