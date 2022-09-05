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Скотт Мактомини повалил Габриэля Жезуса, но остановил контратаку «Арсенала»

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Скотт Мактомини был на высоте в матче «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в воскресенье. Шотландец боролся в полузащите, выигрывал ключевые дуэли и останавил несколько атак соперников

В какой-то момент Скотт использовал тактику прямого боя, чтобы остановить одну конкретную атаку «Арсенала».

На 70-й минуте «Арсенал» отобрал мяч на половине поля «МЮ» и попытался начать контратаку.

Но Мактомини был на месте – он повалил Габриэля Жезуса, чтобы не дать ему пройти.

Полузащитник получил наказание за такой маневр - было ясно, что он просто применил физическую силу к нападающему «Арсенала», но атаку удалось остановить.

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