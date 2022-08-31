Уроженец Дагестана Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Игрок Академии «Юнайтед» Амир Ибрагимов подписал новый контракт с клубом.

Рич Фэй из Manchester Evening News сообщает, что 15-летний форвард подписал так называемое ученическое соглашение, по которому он останется в «Юнайтед» как минимум до 17 лет, когда получит право на заключение профессионального контракта.

По данным журналиста, клуб пошел на этот шаг из-за интереса, который проявляли к игроку сразу несколько европейских топ-клубов.

Амир считается одним из самых талантливых игроков своей возрастной группы в Академии клуба. В прошлом сезоне он был капитаном команды до 14 лет и в её составе выиграл кубок Альберта Фелана, обыграв в финале «Сити».

Младший брат Амира Гази также обучается в Академии «Юнайтед» и выступает за команду до 12 лет.

В августе уроженец Дагестана был вызван в юношескую сборную Англии. На прошлой неделе нападающий сделал хет-трик, и его команда победила со счетом 4:3. «Отличный опыт со сборной Англии. Впереди еще больше», – так у себя в социальной сети прокомментировал Ибрагимов свою поездку в сборную.