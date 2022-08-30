Аннибаль Межбри ушел в аренду в «Бирмингем». Новый клуб встретил его как Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят»

Обыграли имя тунисца, Джоди Фостер тоже поучаствовала.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед присоединился к команде «Бирмингема» на сезон 2022/23.

Игрок сборной Туниса сказал официальному сайту «Бирмингема»: «Для меня большая честь приехать и играть за этот клуб. Я слышал много хорошего от своих друзей, которые играли здесь раньше, поэтому я готов».

Межбри - бывший игрок молодежной сборной Франции, он играл на молодежном уровне, но затем перешел в сборную Туниса в 2016 году и с тех пор провел 16 матчей на взрослом уровне. Ожидается, что он будет в составе команды на чемпионате мира в Катаре этой зимой.

«Бирмингем» сообщил о переходе весьма оригинальным способом – на английском имя футболиста Hannibal Mejbri созвучно с главным героем знаменитого триллера «Молчание ягнят», чем и воспользовались сотрудники клуба.

Но некоторые болельщики пошли в черном юморе еще дальше, не сразу поняв, кто из игроков «МЮ» представлен сидящем в тюремной клетке – нападающий «дьяволов» Мэйсон Гринвуд до сих пор находится под следствием по обвинению в насилии.