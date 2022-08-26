🎥«Сколько же они получают?»: фанаты впечатлены дорогущими машинами игроков «МЮ»

В сети звирусилось видео, на котором игроки «Манчестер Юнайтед» покидают тренировочную базу «красных дьяволов» на своих роскошных автомобилях. После просмотра ролика фанаты остались под большим впечатлением. Взгляните и вы:

А теперь давайте разбираться в автомобильных пристрастиях «красных дьяволов».

Капитан клуба Харри Магуайр предпочел Range Rover, надо заметить, весьма популярный выбор среди футболистов. Лисандро Мартинес, Энтони Эланга, Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Виктор Линделеф остановились на вечной классике – они были замечены за рулем Mercedes. А выбор вратаря Тома Хитона пал на Audi.

Криштиану Роналду разъезжает на роскошном Bentley. Удивительно, но всех игроков затмил помощник главного тренера Митчелл ван дер Гаг со своей потрясающей Lamborghini.

Стоянка на базе «Юнайтед», должно быть, больше походит на выставку элитных авто. Вот что об этом пишут фанаты «МЮ»:

«Вы, конечно, извините, но бюджет у «Манчестер Юнайтед» совсем другой».

«Чеки в «МЮ», должно быть, чертовски крутые».

«Меня просто вынесло, когда я увидел, на чем ездит помощник тренера».

«Даже стало интересно, сколько получают люди из тренерского штаба».

А как вам автомобили «красных дьяволов»? Впечатляет?