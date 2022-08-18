«Они не хотят тратить деньги на Энтони, но сделают это, чтобы вы отстали от них»: Голдбридж считает, что Глейзеры боятся возможной продажи клуба

Обозреватель United Stand и фанат "МЮ" Марк Голдбридж поделился интересным мнением о Глейзерах на фоне недавнего интереса сэра Джима Рэтклиффа к покупке «Манчестер Юнайтед».

С тех пор как появились новости о его интересе, кажется, что «красные дьяволы» внезапно усердно работают над завершением трансферов.

Сделка с Каземиро находится в разработке, в то время как «Юнайтед» собирается сделать новую заявку по вингеру «Аякса» Энтони.

И Голдбридж не считает это совпадением: «Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю в «Манчестер Юнайтед» с целью получить полный контроль, если Глейзеры будут рады новым инвестициям.

Несколько минут спустя «Манчестер Юнайтед» возвращается за Энтони. Посмотрите, что это за люди.

Глейзеры не хотят уходить, они знают, что это [интерес со стороны сэра Джима Рэтклиффа] представляет реальную угрозу, и они знают, что за этим они могут прикрыться.