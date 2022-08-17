Илон Маск опять взорвал интернет: сообщил, что покупает «МЮ», затем сказал, что это шутка

Затем он добавил: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать».

Получив множество вопросов от фанатов, Маск быстро пояснил: «Нет, это давняя шутка в твиттере. Я не покупаю какие-либо спортивные команды».

Конечно, его разъяснения мало что сделали, так как фанаты уже начали работу над смешными реакциями:

«С какой стати вы покупаете команду, которая играет бег трусцой вместо настоящего американского футбола?»

«Вы совершенно не представляете, сколько надежд вы возлагаете на миллион поклонников по всему миру. Пожалуйста, купите нас».

«У Илона есть план на Лисандро», – написав фанат, вспомнив твит Илона о том, что в космосе человеческое тело может вырасти на 3%.