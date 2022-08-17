Илон Маск опять взорвал интернет: сообщил, что покупает «МЮ», затем сказал, что это шутка

Генеральный директор Tesla Илон Маск часто разделяет интернет на две половины по поводу его мнений и начинаний.
На этот раз он, кажется, смутил многих людей своим комментарием о «Манчестер Юнайтед» во время обсуждения политики.
Все началось с того, что Маск написал в твиттере: «Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии!»
Затем он добавил: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать».
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
Получив множество вопросов от фанатов, Маск быстро пояснил: «Нет, это давняя шутка в твиттере. Я не покупаю какие-либо спортивные команды».
No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
Конечно, его разъяснения мало что сделали, так как фанаты уже начали работу над смешными реакциями:
«С какой стати вы покупаете команду, которая играет бег трусцой вместо настоящего американского футбола?»
«Вы совершенно не представляете, сколько надежд вы возлагаете на миллион поклонников по всему миру. Пожалуйста, купите нас».
«У Илона есть план на Лисандро», – написав фанат, вспомнив твит Илона о том, что в космосе человеческое тело может вырасти на 3%.
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