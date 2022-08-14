Тен Хаг заставил игроков «МЮ» пробежать 13,8 км в выходной. Именно столько их перебегал «Брентфорд»

После этого результата Тен Хаг отменил выходной для игроков в воскресенье.

Кроме того, он заставил игроков пробежать 13,8 км во время этой дополнительной тренировки, по словам репортера Sky.

Статистика показывает, что игроки «Брентфорда» пробежали в общей сложности 109,4 км во время игры, в то время как «Юнайтед» преодолел 95,6 км — на 13,8 км меньше! Вот и отрабатывать пришлось в выходной.