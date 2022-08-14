Тен Хаг заставил игроков «МЮ» пробежать 13,8 км в выходной. Именно столько их перебегал «Брентфорд»

Эрик тен Хаг хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» пробежали 13,8 км во время дополнительной тренировки в воскресенье — это разница в дистанции, которую пробежали игроки «МЮ» и «Бретнфорда».
Согласно сообщениям, голландский менеджер был «в ужасе» от субботнего выступления, а после игры дал понять своим игрокам, что они подвели всех, кто связан с клубом.
Разъяренный Тен Хаг назвал тусклую игру клуба против «Брентфорда» «чушью» в откровенном послематчевом интервью.
«Это совершенно ясно. Это вздор. Это очень плохо, нам нужны более высокие стандарты».
🗣️ «It’s rubbish. It’s poor. We need higher standards than that, that’s clear.» 👀 Erik ten Hag doesn’t hold back when assessing @ManUtd’s 4-0 defeat to @BrentfordFC. #beINPL #BREMUN #MUFC pic.twitter.com/A05ztejI5m— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2022
После этого результата Тен Хаг отменил выходной для игроков в воскресенье.
Кроме того, он заставил игроков пробежать 13,8 км во время этой дополнительной тренировки, по словам репортера Sky.
Статистика показывает, что игроки «Брентфорда» пробежали в общей сложности 109,4 км во время игры, в то время как «Юнайтед» преодолел 95,6 км — на 13,8 км меньше! Вот и отрабатывать пришлось в выходной.
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