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Тен Хаг заставил игроков «МЮ» пробежать 13,8 км в выходной. Именно столько их перебегал «Брентфорд»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» пробежали 13,8 км во время дополнительной тренировки в воскресенье — это разница в дистанции, которую пробежали игроки «МЮ» и «Бретнфорда». 

Согласно сообщениям, голландский менеджер был «в ужасе» от субботнего выступления, а после игры дал понять своим игрокам, что они подвели всех, кто связан с клубом.

Разъяренный Тен Хаг назвал тусклую игру клуба против  «Брентфорда» «чушью» в откровенном послематчевом интервью.

«Это совершенно ясно. Это вздор. Это очень плохо, нам нужны более высокие стандарты».

После этого результата Тен Хаг отменил выходной для игроков в воскресенье.

Кроме того, он заставил игроков пробежать 13,8 км во время этой дополнительной тренировки, по словам репортера Sky.

Статистика показывает, что игроки «Брентфорда» пробежали в общей сложности 109,4 км во время игры, в то время как «Юнайтед» преодолел 95,6 км — на 13,8 км меньше! Вот и отрабатывать пришлось в выходной. 

 

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