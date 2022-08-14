Аарон Хики из «Брентфорда» сносит Криштиану Роналду: кадры разлетелись по сети

На второй минуте добавленного к первому тайму времени игрок «Брентфорда» Аарон Хики сбил с ног Криштиану Роналду. Португальцу удалось завладеть мячом после крайне неудачного тайма, но 20-летний защитник соперников врезался в 37-летнего футболиста, сбив его с ног мощнейшим ударом.

Кадры разлетелись по сети и болельщики быстро отреагировали:

«Честно говоря, Хики сшибающий Роналду – это лучшее, что я когда-либо видел».

«Криштиану Роналду на 17 лет старше Аарона Хики…у парня вообще нет никакого уважения».

«Аарон Хики сделал Криштиану Роналду».

Во вчерашнем матче «МЮ» был не в лучшей форме, «Брентфорд» повел в счете уже на 10 минуте встречи. Игра завершилась разгромом «красных дьяволов» 4-0.