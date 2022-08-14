«Настоящий позор». Пол Макграт считает, что «МЮ» похож на команду, стоимостью в 1 фунт

Бывший защитник «МЮ» Пол Макграт назвал команду «ракетой для зарабатывания денег» после неудачного матча с «Брентфордом».

«МЮ» провел первый выездной матч под руководством Эрика тен Хага в АПЛ, надеясь отыграться после неудачного старта с «Брайтоном».

Однако, все пошло не по плану, уже на 35й минуте «МЮ» летел 4-0. «Красные дьяволы» вынуждены были включить режим сохранения, чтобы удержать хотя бы этот счет. Но, разумеется, такая тактика не спасла их от жесткой критики.

Макграт раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отсутствие философии после ухода сэра Алекса Фергюсона. На его взгляд, команда, игравшая против «Брентфорда», выглядела так, будто собрана за один фунт. Бывший защитник написал в своей колонке Sunday World:

«МЮ» теперь просто ракета по зарабатыванию денег, если им удается показать приличный футбол, то хорошо. Если нет, они все равно заработают».

«Руководство клуба потворствовало четырем тренерам за последние 9 лет, потратив 1 млрд фунтов на усиление состава, не придерживаясь последовательной философии и в итоге получило команду, которая вчера провалилась в матче с «Брентфордом».

«Честно говоря, «МЮ» выглядел, как команда, стоимостью в 1 млн фунтов или скорее даже просто в 1 фунт».

Макграт отметил, что и Юрген Клопп, и Антони Конте дали свое лицо «Ливерпулю» и «Тоттехэму». Разочарованный плохим руководством «МЮ», Макграт утверждает, что вчерашний матч стал позором для клуба.

«Все знаю, что «Ливерпуль» не трогает игроков, которые не целиком и полностью подходят под идеи Клоппа. А каждый, кто идет в «Тоттенхэм» знает, что Антонио Конте будет требовать все до последней капли пота».

«А что «МЮ»? За что они борются? Пока то, что я вижу: они просто скупают игроков, чтобы те не успели попасть в «Сити»– Алексис Санчес, Поль Погба и Криштиану Роналду – вот три примера».

«Вчерашний матч стал настоящим позором для «Манчестер Юнайтед».