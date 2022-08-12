Рабьо, Мората и еще 4 игрока, которых «МЮ» может купить этим летом: кого из них точно нужно брать?

Эрик тен Хаг надеется укрепить свою команду до закрытия европейского трансферного окна 31 августа.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» был связан с более чем сотней игроков, «красные дьяволы» пока купили трех.

Тем не менее «Манчестер Юнайтед» надеется заключить несколько трансферов до истечения крайнего срока, поскольку Джон Мерто усердно работает над тем, чтобы дать Тен Хагу игроков, которых он хочет.