Рабьо, Мората и еще 4 игрока, которых «МЮ» может купить этим летом: кого из них точно нужно брать?

Эрик тен Хаг надеется укрепить свою команду до закрытия европейского трансферного окна 31 августа.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» был связан с более чем сотней игроков, «красные дьяволы» пока купили трех.
Тем не менее «Манчестер Юнайтед» надеется заключить несколько трансферов до истечения крайнего срока, поскольку Джон Мерто усердно работает над тем, чтобы дать Тен Хагу игроков, которых он хочет.
Летние трансферы «Манчестер Юнайтед»
Пришли:
Тайрелл Маласия (защитник, ПСВ Эйндховен )
Кристиан Эриксен (атакующий полузащитник, свободный агент)
Лисандро Мартинес (центральный защитник, «Аякс» )
Могут прийти:
Сергей Миленкович-Савич (полузащитник, Лацио)
Адриен Рабьо (полузащитник, Ювентус)
Френки Де Йонг (полузащитник, Барселона)
Коди Гакпо (вингер, ПСВ)
Энтони (нападающий, Аякс)
Альваро Мората (нападающий, Атлетико)
Кого их них точно нужно покупать? А кого не стоит?
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