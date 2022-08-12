«Болельщики ждали Френки Де Йонга, а Рабьо – явно запасной вариант…». Рио Фердинанд комментирует трансфер Рабьо в «МЮ»

В своем подкасте на YouTube Рио Фердинанд рассуждал о возможном появлении в «МЮ» Адриана Рабьо:

«Нет сомнений в том, что Адриен Рабьо – талантливый футболист. У него отличная левая нога, он великолепно владеет мячом, хороший дрибблинг, умеет сохранять мяч под давлением, точные пасы, особенно короткие».

«В «МЮ» его, вероятно, видят, как одного из опорников или «8». Но я беспокоюсь, что он недостаточно забивает. Я думаю, что Мактомини забил больше за последние пару сезонов, чем Рабьо, но Мактомини в этом и сам недостаточно хорош».

«Будут ли болельщики довольны? Учитывая, что они ждали Френки Де Йонга, а Рабьо – явно запасной вариант…Это вынужденный трансфер. Фанаты ждали Де Йонга, а им говорят: «Де Йонга мы не получим, пойдем, возьмем того, кто доступен».

«Это не лучший сценарий, который может произойти. Я считаю, что это достаточно рискованная сделка. Не думаю, что он будет стоить дороже 20 млн фунтов, но вопрос в том, насколько он подходить «МЮ».

«Рабьо провел много матчей за «Ювентус», играл за «ПСЖ», член сборной Франции. Но для меня очевидно, что это шаг назад по сравнению с Де Йонгом. Повысит ли Рабьо уровень игры «МЮ», нужно будет посмотреть».

«МЮ» уже договорился с «Ювентусом» по трансферу Адриена Рабьо, но личного соглашения с полузащитником пока достигнуть не удалось. 27-летнего футболиста смущает, что английский клуб пропустит Лигу Чемпионов в этом сезоне.