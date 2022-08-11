Отель Криштиану Роналду номинирован на звание лучшего отеля Африки: ночь в нем стоит 450 долларов

Отель Pestana CR7 расположен в Марокко.

Экзотический отель был номинирован на премию «Лучший новый отель Африки 2022 года», престижная награда станет частью премии World Travel Awards 2022. Отель, который был открыт в марте этого года, является пятым под торговой маркой Роналду Pestana CR7.

Криштиану Роналду уже владеет отелями в Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке и на своем родном острове Мадейра.

Отель Pestana CR7 Marrakech расположен на М-авеню, в недавно созданном районе в самом центре Марракеша. Он расположен всего в пяти километрах от аэропорта Марракеша Менары.

Поскольку он расположен в элитном районе, отель взимает со своих гостей дополнительную плату за каждую ночь проживания. The Sun сообщила, что номера стоят от 200 до 450 долларов за ночь.

В отеле 174 номера, спа-салон, бизнес-центр, бассейн и полностью оборудованный тренажерный зал. Тема отеля вдохновлена пейзажами и культурой ​​Марокко.

С крыши с бассейном гости могут полюбоваться панорамным видом на Атласские горы. Четырехзвездочный отель также имеет 20 000 кв.м. коммерческих площадей, бизнес-центр на 4500 кв.м. и элитную медклинику.

По данным Forbes, Роналду владеет 50% сети отелей Pestana CR7, но бренд CR7 охватывает широкий спектр предприятий - есть очки CR7, обувь CR7, нижнее белье CR7 и духи CR7. В партнерстве с Nike также продается спортивная одежда под брендом CR7.