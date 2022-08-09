«Редко видел кого-то настолько сильного как физически, так и технически»: что Пирло, Дешам и Эмери говорили о Рабьо

Сегодня Фабрицио Романо сообщил, что в понедельник между «Ювентусом» и «Юнайтед» была достигнута договоренность и обсуждаются личные условия.

Рабио был частью «Ювентуса» Пирло, «ПСЖ» Эмери и сборной Франции Дидье Дешама.

Вот что его тренеры говорили о нем:

Пирло: «Он совершенный игрок, я редко видел кого-то настолько сильного как физически, так и технически.

Он даже не знает, какой потенциал для улучшения имеет, и мы работаем над психологической стороной вещей, чтобы он понял, что он чемпион. Он становится лучше игру за игрой».

Дешам: «Он заслуживает того, чтобы быть в сборной. Он вышел на новый уровень, стал более последовательным во всем.

У него всегда была эта техника, но теперь у него также есть необходимая физическая форма и правильная агрессивность».