«Редко видел кого-то настолько сильного как физически, так и технически»: что Пирло, Дешам и Эмери говорили о Рабьо

Адриен Рабьо становится ближе к «Манчестер Юнайтед» с каждым днем.
Сегодня Фабрицио Романо сообщил, что в понедельник между «Ювентусом» и «Юнайтед» была достигнута договоренность и обсуждаются личные условия.
Рабио был частью «Ювентуса» Пирло, «ПСЖ» Эмери и сборной Франции Дидье Дешама.
Вот что его тренеры говорили о нем:
Пирло: «Он совершенный игрок, я редко видел кого-то настолько сильного как физически, так и технически.
Он даже не знает, какой потенциал для улучшения имеет, и мы работаем над психологической стороной вещей, чтобы он понял, что он чемпион. Он становится лучше игру за игрой».
Дешам: «Он заслуживает того, чтобы быть в сборной. Он вышел на новый уровень, стал более последовательным во всем.
У него всегда была эта техника, но теперь у него также есть необходимая физическая форма и правильная агрессивность».
Эмери: «Рабьо не очень любит играть в качестве опорного полузащитника, ему нравится играть в роли бокс-ту-бокс, но я предпочитаю его в качестве опорника».
Комментарии