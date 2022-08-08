«Не могу поверить, что он говорит это после поражения от «Брайтона»: Марк Голдбридж раскритиковал Магуайра за послематчевые комментарии

После поражения со счетом 2:1 от «Брайтона» на «Олд Траффорд» капитан дал странное интервью, заявив, что он «не был на одной волне» с новым центральным защитником Лисандро Мартинесом.

А суперфанат «Манчестер Юнайтед» Марк Голдбридж (который также является ведущим TalkSPORT) не слишком любезно отнесся к комментариям 29-летнего футболиста.

Голдбридж написал в твиттере: «Не могу поверить, что капитан после поражения заявляет, что он станет намного лучше с Мартинесом, и они получат много сухих матчей.

«В этом клубе слишком много власти. Магуайр как будто знает, что играет каждую неделю, несмотря ни на что. Мы только что проиграли «Брайтону» дома!»

«Мы вышли на матч с хорошим настроением, у нас была хорошая предсезонная подготовка, но 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву – это худший возможный старт. Мы были недостаточно хороши. Один мяч удалось отыграть, но мы немного выдохлись.

В начале игры мы действовали хорошо, вели игру, контролировали ее. Но первый гол стал болезненным ударом. Нужно не позволять пропущенному голу настолько выбивать нас из колеи. А 0:2 к перерыву – это кошмар.

В перерыве говорили о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме можно было увидеть хорошие отрезки в нашем исполнении. Однако в целом мы сделали недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, много владели мячом, однако следует играть чуть более креативно.

Все знали, какая стоит задача. Прошлый сезон был плохим. Пришел новый тренер, который старается привить свою философию. Однако в моменты, когда у нас что-то не получается, мы выглядим слишком уязвимыми», – сказал также Магуйар в интервью Sky Sports.