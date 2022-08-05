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Эксперты из BBC сделали прогнозы на новый сезон АПЛ: только двое поставили «МЮ» в топ-4

Роберт Грин Роберт Грин
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Футбол Футбол

Бывший голкипер сборной Англии Роб Грин прогнозирует, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон АПЛ 22/23 на втором месте.

Среди 22 британских экспертов, опрошенных BBC в преддверии нового сезона, 42-летний экс-вратарь, похоже, единственный, кто верит в «красных дьяволов».

Лишь два других футбольных эксперта (Дион Дублин и Недум Онуоха) считают, что подопечные Эрика Тен Хага попадут в четверку лучших.

«Манчестер Сити» считается фаворитом на победу в АПЛ. На третье место почти все поставили "Тоттенхэм".

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