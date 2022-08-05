«Почему бы и нет?». Нани комментирует слухи о будущем Криштиану Роналду

Бывший игрок «МЮ» Нани призывает своего соотечественника Криштиану Роналду остаться на «Олд Траффорд».

По слухам Криштиану попросил «МЮ» отпустить его, чтобы играть в Лиге Чемпионов. Однако пока португалец остается игроком английского клуба.

Нани делил раздевалку с Криштиану в «МЮ» и сборной Португалии и сейчас призывает его продолжить картеру на «Олд Траффорд».

Нани считает, что «красные дьяволы» провели хорошую предсезонку, укрепили состав и не понимает, зачем Роналду покидать клуб.

«Я хотел бы видеть его в «МЮ» еще один сезон. Почему бы и нет? Команда провела качественную предсезонку, они хорошо готовы и будут куда сильнее, чем раньше, когда сезон официально начнется. Так что посмотрим, что в итоге решит Роналду», - заявил Нани Manchester Evening News.