United Tweets
Блог

«Почему бы и нет?». Нани комментирует слухи о будущем Криштиану Роналду

Нани Нани
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Бывший игрок «МЮ» Нани призывает своего соотечественника Криштиану Роналду остаться на «Олд Траффорд».

По слухам Криштиану попросил «МЮ» отпустить его, чтобы играть в Лиге Чемпионов. Однако пока португалец остается игроком английского клуба.

Нани делил раздевалку с Криштиану в «МЮ» и сборной Португалии и сейчас призывает его продолжить картеру на «Олд Траффорд».

Нани считает, что «красные дьяволы» провели хорошую предсезонку, укрепили состав и не понимает, зачем Роналду покидать клуб.

«Я хотел бы видеть его в «МЮ» еще один сезон. Почему бы и нет? Команда провела качественную предсезонку, они хорошо готовы и будут куда сильнее, чем раньше, когда сезон официально начнется. Так что посмотрим, что в итоге решит Роналду», - заявил Нани Manchester Evening News.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные