Двойник Роналду когда-то подписывал контракт с «Интером» Моуринью, а теперь играет в седьмом дивизионе. Как так вышло?

Футболист, который когда-то выиграл в реалити-шоу контракт мечты с миланским «Интером».

Еще в 2009 году Бен Гринхал прошел прослушивание для участия в новом футбольном реалити-шоу на канале Sky One под названием «Восходящая звезда футбола».

17-летний парень выиграл соревнование у 2000 игроков, получив шестимесячный контракт с «Интером», которым в то время руководил Жозе Моуринью. Позже Гринхалу предложили еще один годичный контракт с итальянским клубом, который включал четырехмесячную аренду в «Комо» после истечения его первоначального шестимесячного соглашения.

Он забил восемь голов в 12 играх за «Комо», но в итоге «Интер» не стал с ним более продлевать контракт в 2011 году после того, как Бен не смог пробиться в первую команду. Несмотря на то, что Гринхал ни разу не выступал за основную команду, он вернулся из Италии с медалью победителя Лиги чемпионов, поскольку был в заявке «Интера» в выездном матче с мюнхенской «Баварией» в финале 2010 года.

Гринхал вернулся в английский футбол в «Уэллинг Юнайтед» попутешествовал по подземельям английского футбола (Ebbsfleet United, Maidstone United и Concord Rangers), прежде чем присоединиться стать играющим тренером клуба «Кент», который играет в седьмом дивизионе английского футбола.

В занимательной карьере Гринхала также был период работы дублером Роналду в рекламе.

«Я снимался в паре рекламных роликов, когда мне было 16 лет», — сказал Гринхал Daily Mail в 2020 году.

«Когда я рос, я двигался как Роналду. Я был нападающим, которому нравилось отрабатывать финты. По общему признанию, я ему сильно подражал и стал немного похож на него!»

Гринхал также работал дублером бывшего нападающего «Челси» Диего Косты и рассказал, что неуравновешенный форвард был так же непредсказуем за пределами поля, как и на нем.

«Я никогда не видел ничего подобного, он был как маленький ребенок в мужском теле. Я думаю, именно поэтому «Челси» избавился от него - [Антонио] Конте не мог с ним справиться!»

Гринхал, которому сейчас 30 лет, активно работает над карьерой тренера, также сообщил, что он упустил потенциальный двухлетний контракт с «Тоттенхэмом» после подписания соглашения с миланским «Интером».

Вингер говорит, что произвел впечатление на Джейми Реднаппа, сына тогдашнего босса «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа - в то время бывший игрок сборной Англии работал наставником как раз в реалити-шоу «Восходящая звезда футбола».

«Джейми сказал, что если бы я не выиграл, у меня мог быть двухлетний контракт с «Тоттенхэмом». Но я никогда не оглядываюсь назад», —сказал Гринхал.

«Футбол может отправить вас в самые неожиданные путешествия», - добавил он с улыбкой.