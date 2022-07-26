Полузащитник «МЮ» получал 100 000 фунтов в неделю. Но его девушка работала на кассе в магазине спортивных товаров

К счастью, все закончилось хорошо – браком и рождением сына.

Камилла Солд начала встречаться с французским полузащитником в 2015 году. Позже она переехала на север вместе со Шнайдерлином после его перехода из «Саутгемптона» в стан «Красных дьяволов» за 31,5 миллиона фунтов стерлингов (Transfermarkt).

Пара остановилась в пятизвездочном отеле Lowry. Обосновавшись в Манчестере, Солд устроилась на работу в магазин Adidas в центре города. Она работала на кассах и помогала покупателям в магазине.

Шнайдерлин не смог добиться успеха на «Олд Траффорд» и провел всего 47 матчей за «Манчестер Юнайтед». Он был продан в «Эвертон» всего через 18 месяцев после перехода. Опорный полузащитник сыграл 88 игр за четыре сезона за «Ирисок», и не смог соответствовать высоким стандартам, которые он ранее установил в «Саутгемптоне». Бывший игрок сборной Франции перешел в «Ниццу» летом 2020 года, где играет до сих пор

С Камиллой у них все хорошо – еще играя в Англии пара поженилась, а в 2018 году на свет родился их сын.