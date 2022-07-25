«Он никому и ничего не должен». Дин Сондерс считает, что Криштиану не обязан проявлять верность «МЮ»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс считает, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду волен делать все, что захочет, благодаря своему колоссальному вкладу в игру.

Криштиану вступает в свой последний сезон по контракту с «Олд Траффорд», но отчаянно не хочет его проводить. «МЮ» пропускает в этом сезоне Лигу Чемпионов, важнейший турнир для португальца. Криштиану пока так и не присоединился к предсезонному туру команды по личным причинам.

37-летнего футболиста связывали с возвращением в Ла Лигу, в «Атлетико», а также с «Челси», «Барселоной», «Баварией» и «ПСЖ».

В интервью talkSport Сондерс заявил, что пятикратный обладатель Золотого Мяча ничего не должен «МЮ» и может принять любое решение о своем будущем.

«Вы думаете, что Роналду должен что-то «МЮ», потому что начинал там карьеру и добился первых серьезных успехов? Я считаю, что нет. Он сделал столько для футбола, что он никому и ничего не должен. То же самое можно сказать и о Месси».

«Я не думаю, что Криштиану должен проявлять свою верность. Он подарил нам столько удовольствия за эти годы, столького добился на протяжении своей карьеры – он может делать все, что хочет».

После возвращения в «МЮ» прошлым летом Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах. Тем не менее команда осталась без трофеев и финишировала на шестой строчке в АПЛ, набрав всего 58 очков.