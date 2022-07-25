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«Он никому и ничего не должен». Дин Сондерс считает, что Криштиану не обязан проявлять верность «МЮ»

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Бывший игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс считает, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду волен делать все, что захочет, благодаря своему колоссальному вкладу в игру.

Криштиану вступает в свой последний сезон по контракту с «Олд Траффорд», но отчаянно не хочет его проводить. «МЮ» пропускает в этом сезоне Лигу Чемпионов, важнейший турнир для португальца. Криштиану пока так и не присоединился к предсезонному туру команды по личным причинам.

37-летнего футболиста связывали с возвращением в Ла Лигу, в «Атлетико», а также с «Челси», «Барселоной», «Баварией» и «ПСЖ».

В интервью talkSport Сондерс заявил, что пятикратный обладатель Золотого Мяча ничего не должен «МЮ» и может принять любое решение о своем будущем.

«Вы думаете, что Роналду должен что-то «МЮ», потому что начинал там карьеру и добился первых серьезных успехов? Я считаю, что нет. Он сделал столько для футбола, что он никому и ничего не должен. То же самое можно сказать и о Месси».

«Я не думаю, что Криштиану должен проявлять свою верность. Он подарил нам столько удовольствия за эти годы, столького добился на протяжении своей карьеры – он может делать все, что хочет».

После возвращения в «МЮ» прошлым летом Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах. Тем не менее команда осталась без трофеев и финишировала на шестой строчке в АПЛ, набрав всего 58 очков.

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