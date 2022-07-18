United Tweets
Блог

«Я очень занят, мы скоро поговорим». Криштиану Роналду игнорирует звонки Нани

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Нани Нани
Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду является главным ньюсмейкером последние пару недель в связи с неуверенностью относительно своего будущего в английском клубе.

Бывший нападающий «красных дьяволов» Нани рассказал, что пятикратный обладатель Золотого Мяча игнорирует его в последние пару дней.

Нани и Роналду давние друзья, они вместе играли за «МЮ» и сборную Португалии, поэтому странно, что Криштиану не отвечает на звонки приятеля во время каникул.

«Когда Криш на каникулах, то он не всем отвечает. Я пытался пообщаться с ним, но он ответил: «Я очень занят, скоро поговорим», - рассказал Нани The Mirror.

Роналду находится в сложной ситуации в «МЮ». Он сообщил клубу о своем желании уйти этим летом в связи с тем, что он хочет играть в Лиге Чемпионов.

Хотя агент португальца предлагает его разным топ-клубам, и «Бавария», и «Челси», и «ПСЖ», и «МанСити» дистанцировались от возможного трансфера в последние несколько дней. Если ситуация останется прежней, то Криштиану может продолжить выступать на «Олд Траффорд».

«Я надеюсь на это. Криштиану важный игрок, он всегда делает разницу на поле. Я надеюсь, что он останется и поможет клубу», - добавил Нани.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные