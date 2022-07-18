«Я очень занят, мы скоро поговорим». Криштиану Роналду игнорирует звонки Нани

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду является главным ньюсмейкером последние пару недель в связи с неуверенностью относительно своего будущего в английском клубе.

Бывший нападающий «красных дьяволов» Нани рассказал, что пятикратный обладатель Золотого Мяча игнорирует его в последние пару дней.

Нани и Роналду давние друзья, они вместе играли за «МЮ» и сборную Португалии, поэтому странно, что Криштиану не отвечает на звонки приятеля во время каникул.

«Когда Криш на каникулах, то он не всем отвечает. Я пытался пообщаться с ним, но он ответил: «Я очень занят, скоро поговорим», - рассказал Нани The Mirror.

Роналду находится в сложной ситуации в «МЮ». Он сообщил клубу о своем желании уйти этим летом в связи с тем, что он хочет играть в Лиге Чемпионов.

Хотя агент португальца предлагает его разным топ-клубам, и «Бавария», и «Челси», и «ПСЖ», и «МанСити» дистанцировались от возможного трансфера в последние несколько дней. Если ситуация останется прежней, то Криштиану может продолжить выступать на «Олд Траффорд».

«Я надеюсь на это. Криштиану важный игрок, он всегда делает разницу на поле. Я надеюсь, что он останется и поможет клубу», - добавил Нани.