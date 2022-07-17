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Де Йонг намекает в инсте на конфликт с «Барсой». Все из-за долгов по зарплате, переход в «МЮ» все еще возможен

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Френки де Йонг указал, насколько он разочарован своей ситуацией в «Барселоне» с помощью лайка в Instagram.

Голландцу понравился комментарий фаната к посту, в котором говорилось: «Мне не нравится, как мы справились с ситуацией Френки».

Это, очевидно, направлено на то, что «Барса» не может выплатить Френки его отложенную зарплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, что сдерживает его переход в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Де Йонг готов присоединиться к «Красным дьяволам», но разочарован тем, как «Барселона» отказывается выплачивать его задолженностью по зарплате.

Голландский полузащитник отправился в «Барсу» во время их предсезонного тура по США, что еще больше затянет его трансферную сагу с «Юнайтед».

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