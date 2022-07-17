Де Йонг намекает в инсте на конфликт с «Барсой». Все из-за долгов по зарплате, переход в «МЮ» все еще возможен

Френки де Йонг указал, насколько он разочарован своей ситуацией в «Барселоне» с помощью лайка в Instagram.

Голландцу понравился комментарий фаната к посту, в котором говорилось: «Мне не нравится, как мы справились с ситуацией Френки».

Frenkie de Jong likes a comment about the way Barcelona have handled his situation via @ActualiteBarca pic.twitter.com/nsqgPd7X1L — utdreport (@utdreport) July 17, 2022 Это, очевидно, направлено на то, что «Барса» не может выплатить Френки его отложенную зарплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов, что сдерживает его переход в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Де Йонг готов присоединиться к «Красным дьяволам», но разочарован тем, как «Барселона» отказывается выплачивать его задолженностью по зарплате.