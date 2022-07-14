3 игрока «МЮ» должный уйти в аренду в следующем сезоне

«МЮ» проводит предсезонку под руководством Эрика тен Хага. «Красные дьяволы» только что обыграли «Ливерпуль» (4-0) в Бангкоке. Приятно видеть, что философия Тен Хага начала влиять на команду.

Пока клуб не предпринимал активных действий на трансферном рынке, подписав только Тирелла Маласиа, но ожидается, что «МЮ» на этом не остановится.

Нужно повышать уровень команды, но некоторым молодым игрокам будет сложно получить достаточное количество игрового времени.

Вот трое футболистов, которые, скорее всего, окажутся в аренде в будущем сезоне.

Амад Диалло

Амад перешел в «МЮ» в январе 2021 года из «Аталанты» за 40 млн евро. Очевидно, что молодой футболист очень талантлив и это вклад в будущее клуба.

Диалло показал на что способен, забив фантастический гол в ворота «Милана» в Лиге Европы в сезоне 2020\21.

Ивуариец был в аренде в «Рейнджерс» с января этого года и показал неплохой футбол, но ему еще есть на чем работать. «МЮ» отдаст его в аренду в один из клубов Премьер Лиги или Чемпионшипа. Так Диалло познает основы английского футбола.

Брэндон Уильямс

Брендон попал в «МЮ» в 2019 году и пользовался доверием Оле-Гуннара Сульшера. Футболист отплатил тренеру за доверие, показывая хорошую игру на левом фланге.

Однако, 21-летнему Уильямсу стало сложно получать игровое время после того, как Люк Шоу набрал форму в сезоне 2020\21. Прошлый год Брендон провел в аренде в «Норвиче», где не показал, что может бороться за место в составе «МЮ».

После появления в команде Тирелла Маласиа, Уильямсу будет еще сложнее играть регулярно.

Пока трудно сказать, обладает ли Брендон всеми качествами, чтобы быть игроком «МЮ», но практика в АПЛ ему точно не повредит.

Джеймс Гарнер

Джеймс отлично провел прошлый сезон в аренде в «Ноттингем Форест». Полузащитник помог команде пробиться в Премьер Лигу.

«МЮ» активно ведет переговоры с «Барселоной» по Френки Де Йонгу, Фред и Скотт Мактомини также входя в планы Тен Хага, есть еще Донни ван де Бек, поэтому Гарнеру будет сложно найти себе место в составе «МЮ».

21-летнему футболисту нужна регулярная практика для дальнейшего развития. «Ноттингем Форест» будет играть в Премьер Лиге, это поможет Гарнеру прогрессировать. Похоже, что он останется в клубе из Ноттингемшира на будущий сезон.