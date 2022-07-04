«Бог и Иисус – отличная пара нападающих». Роналду предложили перейти в «Арсенал»

Вряд ли Криш готов перейти в стан конкурентов «МЮ», но по именам пара с Жезусом была бы очень яркой.

Сообщается, что Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его. В английских СМИ говорят, что «Челси» , «Бавария » и «Наполи» заинтересованы в подписании нападающего, в то время как «красные дьяволы» не хотят его отпускать.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган дерзко предложил Роналду подписать контракт с «канонирами».

«Пришло время», — написал Морган в Твиттере, добавив фотографию, на которой он дарит Криштиану футболку «Арсенала».

«Это всего лишь моя мечта, но Криштиану любит открывать новые горизонты в футболе, и я только что сказал ему, что ему – футбольному Богу - вряд ли еще выпадет шанс сыграть в паре с Иисусом…»

Все дело в том, что «канониры» вот-вот ддолжны подписать Габриэля Жезуса (Jesus) из «Манчестер Сити», чья фамилия созвучна с «Иисус».

Переход в «Арсенал» крайне маловероятен, поскольку «канониры» не играют в Лиге чемпионов. Говорят, что желание играть в крупнейшем европейском турнире является ключевой причиной, по которой Роналду хочет уйти из «МЮ».