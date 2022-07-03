Возвращение Роналду разозлило трех игроков «МЮ»

Криштиану Роналду заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. В субботу стало известно, что португалец попросил клуб отпустить его, если поступит приемлемое предложение.

Сообщалось, что возвращение Роналду в Манчестер разозлило трех игроков «красных дьяволов».

Один из таких футболистов – Эдинсон Кавани. Уругваец должен был стать лучшим нападающим в команде Сульшера, он также носил культовый седьмой номер, который пришлось отдать Роналду. В итоге Кавани провел всего 20 матчей во всех соревнованиях, забив лишь два гола.

Говорят, что Антони Марсьяль также был расстроен возвращением Роналду. С приходом Криштиану француз потерял игровое время и в итоге отправился в аренду в «Севилью», где смог забить всего один гол.

И последний, но не по важности, Харри Магуайр, который также был раздражен возвращением Криштиану. Англичанин чувствовал, что Роналду подорвал его статус лидера «красных дьяволов».

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл предположил, что Роналду своим возвращением создал проблемы для клуба:

«Я думаю, что приход Роналду сразу же стал проблемой для Кавани. Эдинсон ужасно хотел возглавить атаку, но когда клуб подписал Роналду, Кавани был раздавлен. Естественно, возвращение Криштиану негативно повлияло на Магуайра, ему стало тяжелее нести статус капитана, даже если Роналду ничего не предпринимал. Само его присутствие на поле означает, что все смотрят на Криштиану, а Харри тем временем пытается убедить всех в том, что он заслуживает быть капитаном "МЮ"».

Напомним, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд» спустя 13 лет. Но его камбэк вышел не самым успешным. Несмотря на то, что португалец стал лучшим бомбардиром клуба, Криштиану не смог помочь своей команде финишировать выше шестого места в Премьер-лиге.