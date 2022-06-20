Бывший защитник «МЮ» убедил Рэшфорда остаться в клубе

Форвард «МЮ» Маркус Решфорд принял решение остаться в клубе этим летом. Будущее 24-летнего футболиста было под вопросом после неудачного сезоне 2021\22. По сообщению Goal, англичанин решил остаться, поговорив с бывшим защитником «МЮ» Дэйли Блиндом о новом тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

Блинд работал с Тен Хагом на протяжении трех лет в «Аяксе», за которые они трижды выиграли чемпионат Голландии и вышли в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2018\19. Блинд говорил с Рэшфордом о стиле игры Тен Хага и о его работе с футболистами.

Рэшфорд считается одним из самых многообещающих талантов АПЛ. Но футболист пропустил первые два месяца прошлого сезона из-за травмы плеча, а после так и не смог набрать нужную форму. Маркус забил всего 5 голов в 37 матчах за «МЮ».

Рэшфорд рассматривал возможность ухода из клуба, потому что был не уверен в своем будущем до того, как пообщался с Дейли Блиндом.

После разговора с голландцем Маркус с нетерпением ждет начала работы под руководством Тен Хага, который славится своим умением работать с молодыми талантами.

Именно Тен Хаг помог развить способности Френки Де Йонга, Энтони, Давида Нереса и Маттейса Де Лигта. Во время своего пребывания в Амстердаме он смог возродить карьеру Душана Тадича и Себастьена Халлера.