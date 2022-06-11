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«Тен Хаг помешан»: Дейли Блинд предупреждает игроков «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Дэйли Блинд Дэйли Блинд
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Похоже, футболистам «МЮ» будет не просто сразу привыкнуть к новому тренеру – Эрику тен Хагу.

Голландец проповедует стиль игры, который будет новинкой для многих игроков. Ведь в последние годы, при Сульшере и Рангнике, «МЮ» играл в совершенно другой футбол.

Экс-игрок «МЮ» Дейли Блинд, игравший у Тен Хага в «Аяксе», рассказал, к чему готовиться.

«В «Аяксе» он знал, что каждый в клубе важен. Все должны быть вовлечены, чтобы получить этот победный менталитет. Все должны идти в одном направлении. Он хочет держать все под контролем.

Он помешан на контроле мяча. И он всегда хочет быть на вершине. Я думаю, это особое качество, которым необходимо обладать», – сказал Блинд.

Голландец официально возглавит «МЮ» с 27 июня, он попросил игроков вернуться к предсезонным тренировкам раньше, чем обычно.

А пока «Юнайтед» работает над трансферными планами.Тен Хаг хочет подписать 5 игроков этим летом. Тренер считает, что нужно усилить каждую зону

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